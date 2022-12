Sérgio Vieira: «Pelo número de oportunidades, a haver um vencedor seríamos nós»

Sérgio Vieira acredita que o Estrela da Amadora fez mais do que o Moreirense para merecer os três pontos (0-0). "Levo uma entrega e superação muito grandes dos meus jogadores, com bons momentos no jogo, bons indicadores para jogadores que não estavam a atuar tanto. Levamos também a prova de que nenhuma equipa nestes campeonato foi superior a nós e que temos totais condições para ter as nossas ambições na competição. É um ponto num campo difícil, em que a equipa da casa normalmente consegue conquistar os três pontos. Temos de continuar focados em nós", começou por dizer o técnico do Estrela.





"Em alguns momentos foi um bom um jogo. Tivemos um jogador lesionado logo na primeira parte e contamos com várias baixas. Mas, os jogadores deram uma excelente resposta. Foram acontecendo algumas incidências como o penálti falhado, tivemos as melhores oportunidades de jogo. Pelo número de oportunidades, a haver um vencedor seríamos nós. A terminar o jogo ainda tivemos a limitação do Ronaldo Tavares, que nos condicionou na reta final."



"Estar a redefinir objetivos nesta altura é algo de irresponsável"

"O campeonato é longo, ainda faltam três jogos para fechar a primeira volta. Há equipas de 1.ª Liga, com maturidade nos seus grupos, que se prepararam nos últimos anos para lutar pela subida. Iniciamos este projeto de resgatar um histórico do futebol português. Não vamos ser desequilibrados ou emocionais, porque isso é um erro extremamente grave na vida e na gestão do futebol. Temos de tomar boas decisões em termos emocionais. A médio prazo logo se verá, tudo pode acontecer. Estar a redefinir objetivos nesta altura é algo de irresponsável."



"O regresso a casa é algo muito bom para nós"

"O regresso a casa é algo muito bom para nós, estamos ansiosos por isso, para estar mais perto dos nossos adeptos", terminou.