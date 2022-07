E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Até ao momento, o E. Amadora conta com 17 jogadores no plantel para a época 2022/23. Sérgio Vieira, oficializado esta semana como novo treinador dos tricolores, já fez saber à SAD presidida por Paulo Lopo que quer mais reforços para atacar a tão ambicionada subida ao principal patamar do futebol nacional.