Sérgio Vieira quer tornar o jogo fácil

Aproximam-se as decisões e qualquer percalço pode comprometer objetivos, daí que Sérgio Vieira alerte para a importância de compromisso dos jogadores do Estrela da Amadora no duelo com a UD Oliveirense, equipa que, na jornada passada, ganhou em Viseu por 4-1. "Jogos difíceis já tivemos muitos, mas temos de torná-los fáceis ou menos difíceis, respeitando os processos bons que a UD Oliveirense tem e tentando explorar aquilo que nós sabemos que são os aspetos menos positivos na equipa adversária. É dessa forma responsável e respeitável que nós temos que ir para o jogo."

O técnico dos tricolores tem identificadas as fragilidades do rival, mas também os comportamentos que os seus jogadores precisam de adoptar para ganharem e, assim, seguirem em zona de subida direta. "Acreditamos que também depende de nós. Depende da nossa atitude, ambição, entrega, superação e confiança e só isso é que vai tornar o jogo menos difícil. Isso é que, no final do jogo, nos pode dar a possibilidade de conquistar pontos e atingir o objetivo máximo que sempre tivemos em todos os jogos. Vamos lutar pelos três pontos e tentar, acima de tudo, fazer um grande jogo. Esse é sempre o nosso foco", rematou Sérgio Vieira. *