Sérgio Vieira quer ver a casa cheia frente ao Mafra

O Estrela está no 2.º lugar e cada vez mais perto de cumprir o sonho de regressar à 1.ª Liga. Para isso, o técnico Sérgio Vieira apelou aos adeptos para aparecerem no José Gomes. "Gostava de ver o estádio cheio e com as nossas cores. Venham apoiar, desfrutar de um espetáculo e ajudar-nos a chegar à vitória", disse o treinador, desvalorizando as ausências: "O importante é o rendimento coletivo não baixar."