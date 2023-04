Sp. Covilhã-E. Amadora, 0-2: Serra do Estrela

O Estrela da Amadora consolidou a segunda posição na 2ª Liga, ao levar a melhor sobre o Sp. Covilhã, por 2-0, relegando os serranos para o último lugar. A turma de Sérgio Vieira construiu o resultado logo no primeiro tempo, graças aos golos de João Reis (16’) e Jean Filipe (36’), num encontro em que os serranos até entraram melhor, dominando no primeiro quarto de hora. Aos 6’, Jaime Simões esteve muito perto, mas Kialonda Gaspar tirou em cima da linha. No entanto, os amadorenses equilibraram e chegaram à vantagem aos 16’, com Guzmán a desmarcar João Reis, que atirou para o primeiro.

Os leões da serra não acusaram o toque, mas o Estrela, logo no seu primeiro canto, fez o 2-0. Vitó apontou para o segundo poste, Mansur cabeceou, a bola bateu em Jean Filipe e enganou Bruno Bolas. Eficácia a 100% da turma tricolor, que desequilibrava em contra-ataque.

Na segunda parte, o Estrela da Amadora soube controlar o jogo e defendeu mais do que atacou, jogando com um resultado a seu favor e perante um adversário a demonstrar demasiado coração. O Sp. Covilhã apenas por Traquina (82’) e Aponza (88’) teve possibilidades de reduzir, mas esbarrou em Bruno Brígido. No último lance, Balbúrdia ainda podia ter feito o terceiro, mas acertou no poste.