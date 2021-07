Tipote renova por mais duas temporadas

Leandro Tipote renovou contrato com o Estrela da Amadora por mais duas temporadas, ou seja, até junho de 2023. O extremo, de 22 anos, chegou aos tricolores em 2020/21 e contribuiu para a subida à Liga Portugal 2 com dois golos em 18 jogos no Campeonato de Portugal - e mais um jogo na Taça de Portugal.





O atacante é o 10º jogador a transitar da temporada passada, depois de a SAD liderada por André Geraldes também já ter anunciado a continuidade de Sérgio Conceição, Zé Pedro, André Duarte, Edu Duarte, Miranda, Xavier Fernandes, Horácio Jau, Hélder Latón e Chapi Romano.Quanto a reforços, o Estrela da Amadora conta já com 13 caras novas: Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), Nuno Hidalgo (ex-U. Santarém), Vítor São Bento (ex-Xanthi/Grécia), Tiago Melo (ex-Anadia), Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom/Polónia), Matheus Dantas (ex-Casa Pia), Mamadou Traoré (ex-Torreense), Aloísio Genézio (ex-Amora), Reko (ex-Portimonense), Miguel Rosa (ex-Cova da Piedade), Diogo Pinto (ex-Ascoli/Itália), Paulinho (ex-Fafe) e Fabrício Simões (ex-Feirense).