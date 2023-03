Tribunal dá razão à SAD do Estrela da Amadora na compra do Bingo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A SAD do Estrela da Amadora informou ontem, em comunicado, que o tribunal ditou que o Bingo e o campo sintético devem ser incluídos no 'pack' da compra que engloba o Estádio José Gomes.Assim, diz a estrutura liderada por Paulo Lopo, as escrituras poderão avançar. Recorde-se que o emblema da Reboleira vai pagar 1,074 milhões de euros. "Hoje é mais um dia histórico", pode ler-se na nota publicada nas redes sociais.