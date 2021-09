Tricolores contratam Afonso Figueiredo e dispensam quatro jogadores

Afonso Figueiredo vai ser jogador do Estrela da Amadora. O lateral-esquerdo, de 28 anos, estava sem clube depois de ter representado o Moreirense na temporada passada e agora é aposta da SAD tricolor, que, em sentido contrário, prepara-se para dispensar quatro jogadores.





Através das redes sociais, o Estrela já anunciou a rescisão do contrato de Gonçalo Maria, lateral-esquerdo ex-Cova da Piedade que tinha assinado contrato no verão. Segundo apurámos, Mamadou Candé também já não participou no treino desta quarta-feira e a saída é certa. Horácio Jau, médio que transitou da temporada passada, também está de malas feitas e deverá jogar no Real, da Liga 3, por empréstimo até ao final da época. Por último, o guarda-redes Vítor São Bento, que ainda esta terça-feira foi titular na derrota com o Varzim (1-3), também já recebeu a indicação de que não entra nas contas para o que resta de 2021/22.Com estas saídas, a SAD liderada por André Geraldes faz uma espécie de 'purga', abdicando de jogadores que entendia não estarem a acrescentar valor à equipa orientada por Ricardo Chéu - técnico que assumiu o comando depois da saída de Rui Santos.Com seis jornadas disputadas na Liga Sabseg, o Estrela da Amadora está no 15º lugar, com 5 pontos, fruto de uma vitória e dois empates.