Tricolores fecham plantel com... Bruno Fernandes

Bruno Fernandes é o 17º e último reforço do Estrela da Amadora para 2021/22. O extremo luso-francês, de 20 anos, representava o Lusitanos Saint-Maur, da 4ª divisão gaulesa, e era seguido por alguns clubes de divisões acima, como o Ajaccio ou o Troyes. A SAD liderada por André Geraldes garantiu a contratação do jovem jogador a título definitivo e blindou-o com uma cláusula de rescisão de 2 milhões de euros.





A título de curiosidade, para assinalar o facto de este ter sido o último reforço para esta temporada os tricolores anunciaram a contratação nas redes sociais às 19h32, como alusão ao ano da fundação do Estrela da Amadora.Eis os 17 reforços do Estrela da Amadora: Gonçalo Tabuaço (ex-Leixões), Nuno Hidalgo (ex-U. Santarém), Vítor São Bento (ex-Xanthi/Grécia), Tiago Melo (ex-Anadia), Mamadu Candé (ex-Radomiak Radom/Polónia), Matheus Dantas (ex-Casa Pia), Mamadou Traoré (ex-Torreense), Anthony Correia (ex-Sp. Braga), Aloísio Genézio (ex-Amora), Reko (ex-Portimonense), Miguel Rosa (ex-Cova da Piedade), Diogo Pinto (ex-Ascoli/Itália), Bruno Fernandes (ex-Lusitanos Saint-Maur/França), Paulinho (ex-Fafe), Fabrício Simões (ex-Feirense), Gonçalo Maria (ex-Cova da Piedade) e Lubega (ex-Paide/Estónia).Quanto a renovações, os tricolores garantiram a continuidade de nove jogadores: Sérgio Conceição, André Duarte, Edu Duarte, Miranda, Xavier Fernandes, Horácio Jau, Hélder Latón, Chapi Romano e Tipote.