Consumada a venda de Zé Pedro ao FC Porto, a SAD do Estrela da Amadora já tem um substituto em vista para o eixo da defesa: Anthony Correia, defesa-central luso-francês, de 21 anos, está perto de ser reforço para 2021/22, sabe Record.





O jogador esteve ligado ao Sp. Braga nas duas últimas temporadas e em 2020/21 fez 22 jogos pelos minhotos (21 na equipa B e um nos sub-23). Formado no Leixões, Anthony Correia começou a carreira sénior no Leixões, tendo assinado pelos minhotos em 2019.Segundo apurámos, o jogador tinha outras propostas de clubes da 2ª Liga mas já tem acordo com a SAD liderada por André Geraldes e deverá mesmo ser oficializado em breve.