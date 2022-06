Turcos garantem que o Fenerbahçe pode avançar por Diogo Pinto se perder médio titular

Mert Yandas é desejado pelo CSKA Moscovo e a efetivação desta transferência poderá ter consequências em Portugal. O portal 'Aksam Spor' garante que se o médio turco, utilizado em 33 ocasiões em 2021/22, rumar à Rússia, a alternativa do Fenerbahçe para a posição reside em Diogo Pinto.O médio do Estrela da Amadora foi um dos destaque da Liga Sabseg na temporada que agora terminou. O jogador, de 22 anos, formado em Benfica e Sporting, apontou 13 golos em 29 jornadas, mesmo não se tratando de um avançado.Segundo Record apurou , o Casa Pia já tem acordo com o Estrela para a efetivação do negócio e apenas carece do 'Sim' de Diogo Pinto para que este rume ao emblema recém-promovido à Liga Bwin.De acordo com o 'Aksam Spor', Jorge Jesus já terá dito ao presidente do Fenerbahçe que Diogo Pinto tem o seu aval caso Yandas deixe Istambul.