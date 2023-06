Uma centena de adeptos recebe Estrela da Amadora no aeroporto no regresso da Madeira

A comitiva do Estrela da Amadora já está em Lisboa. A equipa tricolor, que garantiu esta Madeira diante do Marítimo a subida à 1.ª Liga, 14 anos depois, aterrou esta tarde, perto das 14h15, em Figo Maduro. Perto de uma centena de adeptos marcaram presença para acompanhar a chegada do avião e do autocarro, entre eles Nuno Marques, treinador dos sub-23, campeões da Liga Revelação."É extremamente importante e acaba por ter uma importância ainda maior do que os sub-23 fizeram pela importância que confere ao clube no seu todo. É um estímulo e um prémio mais do que merecido para esta gente, que já ansiava ver o Estrela na 1.ª Liga", sublinhou o técnico em declarações a, assumindo ainda ser um... 'treinador-adepto'.Mais logo, a partir das 18 horas, a festa estrelista continua na Reboleira, com a equipa a percorrer as ruas da Amadora num autocarro panorâmico. Depois, às 20h, o ponto de encontro será o estádio José Gomes, que terá um palco montado para receber jogadores e equipa técnica.