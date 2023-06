Vitó vai continuar no E. Amadora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vitó continuará a representar o Estrela da Amadora na próxima temporada, na 1.ª Liga. O médio português de 25 anos tinha contrato com os tricolores até ao fim deste mês, mas a SAD já acionou a época de opção acordada aquando da sua contratação e o jogador ficará com vínculo válido até junho de 2024, sabe. Chegado à Reboleira em janeiro, proveniente do Casa Pia, Vitó somou 16 jogos – 12 como titular – pela formação orientada por Sérgio Vieira, totalizando 1 golo e 1 assistência.