Wagner Santos deixa o Fiães, dos distritais, e ruma ao Estrela da Amadora

O guarda-redes brasileiro Wagner Santos, que na época passada representou o Fiães, vai reforçar o Estrela da Amadora, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga Sabseg.

O jogador, de 24 anos, alinhou em 31 encontros na equipa que ficou em segundo lugar na zona de manutenção 1ª divisão distrital de Aveiro, depois de ter sido oitava classificada, com 29 pontos, na fase regular.

Com a entrada de Wagner Santos, os tricolores somam já 21 caras 'novas' no plantel para a temporada 2022/23.

Após três jornadas realizadas na 2ª Liga, o Estrela da Amadora divide a quinta posição com Farense, Feirense e Tondela, com cinco pontos, fruto de uma vitória, diante do Benfica B (2-1), e dois empates.

Na próxima ronda, os tricolores vão receber o FC Porto B, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, a sua casa emprestada, em jogo agendado para as 15:30 horas e que terá a arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.