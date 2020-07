Yakubu Aziz reforça Estoril

O avançado ganês Yakubu Aziz, de 21 anos, foi esta quarta-feira oficializado como reforço Estoril, anunciou o clube da 2.ª Liga portuguesa de futebol.

Yakubu Aziz chega ao clube proveniente do Vitória de Guimarães, com o Estoril Praia a revelar que o atacante vai ser reforço da equipa na época 2020/2021.

Numa nota publicada no site oficial, os estorilistas lembram que o jovem jogador já representou também o Vizela, o seu primeiro clube no futebol português, ao qual chegou ainda com idade de júnior, em 2016/17.

Cedido por uma época pelo Vitória de Guimarães, com quem tem contrato até 2023 e pelo qual se estreou na 1.ª Liga com um jogo em 2018/19, Yakubu Aziz soma ainda um percurso pelos 'bês' e pelos sub-23 vimaranenses pontuado por 13 golos em 33 desafios. No entanto, veio a sofrer uma lesão grave que o afastou da competição em 2019/20.

O jovem avançado já integrou o treino de hoje às ordens do técnico estorilista, Bruno Pinheiro, depois de ter cumprido todos os exames médicos, e manifestou o seu apreço por esta nova experiência, depois de ter conhecido a zona de Cascais. "Esta é sem dúvida uma das mais bonitas regiões de Portugal, jogar aqui será um prazer", disse o avançado, segundo uma nota publicada no site oficial.

Yakubu Aziz é a quinta contratação oficializada pelo clube da Linha na preparação para a nova temporada, após os anteriores anúncios das chegadas de José Valente, Hodzic, Rosier e João Gamboa para o plantel.