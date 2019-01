Acertar a velocidade

Luís Freire está ciente de que as duas equipas que, no final da época, vão celebrar a subida ao escalão principal são aquelas que tiverem "o clube certo, a melhor direção e a velocidade certa para atingir o objetivo". Por isso, sublinha o técnico do Estoril, o importante, neste momento, é o plantel concentrar-se no jogo de hoje, frente ao Arouca."Tinha o objetivo de subir de divisão, assumido de início, tem excelentes jogadores e está em último lugar. A classificação do Arouca não diz nada sobre o Arouca", argumenta Freire, juntando mais alguns aspetos interessantes à sua análise: "Vamos defrontar um adversário com excelentes executantes, um treinador que já subiu à 1ª Liga e que tem uma estrutura de 1ª Liga. É um adversário que encaramos com a máxima seriedade."Além disso, há o processo, do qual o técnico não abdica. "Queremos melhorar o nosso processo e fazer melhor do que no último jogo [derrota (0-1), em casa, com o Penafiel], porque sabemos que podíamos ter feito mais. Isso foi transmitido à equipa. Queremos ser mais agressivos no último terço, mantendo muita coisa que está bem", garante o treinador que ganhou quatro dos últimos 5 jogos e que, em caso de vitória, na próxima jornada irá a Famalicão discutir a o 2º lugar.Já Quim Machado mostra-se confiante: "Estou à espera de um grande jogo do Arouca. Aqui o nosso problema é um pouquinho mental, mas vamos demonstrar a nossa fibra e a nossa garra!"