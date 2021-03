André Franco: «Temos de estar contentes por tudo o que fizemos até à meia-final»

O extremo André Franco lamentou a derrota do Estoril frente ao Benfica e a eliminação da Taça de Portugal, mas sublinhou a caminhada positiva dos canarinhos até às meias-finais da prova.





"O Benfica é uma das melhores equipas de Portugal, sabíamos as dificuldades que é jogar no Estádio da Luz. É normal que eles entrassem pressionantes, é um objetivo deles estar na final da Taça de Portugal. Mas fizemos um bom trabalho, temos de estar contentes por tudo o que fizemos até à meia-final, eliminámos várias equipas da 1ª Liga, jogámos o nosso futebol e tentámos sempre implementar isso. Não há mais nada a apontar a não ser que fizemos um grande jogo", afirmou o jogador de 22 anos à Sport TV, na 'flash-interview'."Já estávamos à espera disso, o Benfica a querer controlar jogo com bola. Nós também somos assim, tentámos fazer isso, foi para isso que trabalhámos e acho que até tivemos um bom trabalho"."O próximo jogo é apenas mais um, pensamos jogo a jogo. Os 3 pontos lá em Santa Maria da Feira são tão importantes aos 3 pontos a seguir. Não é uma final, é apenas mais um jogo. Vamos encarar como fizemos aqui, olhos nos olhos, e tentar jogar mais e melhor do que eles para conseguir trazer a vitória."