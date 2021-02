André Vidigal: «O Benfica sabe que somos uma boa equipa»

André Vidigal disse esta quarta-feira que espera um "Benfica forte" no duelo com o Estoril para a Taça de Portugal e desvalorizou a importância dos desaires que a equipa teve recentemente na Liga SABSEG.

"Amanhã [quinta-feira], esperamos um Benfica forte. É uma grande equipa de Portugal. Esperamos sempre um adversário difícil, independentemente do momento deles, mas temos é de nos focar no nosso jogo", disse o avançado de 22 anos.

Quanto ao momento que a formação canarinha atravessa na Liga SABSEG, com dois empates e duas derrotas nos últimos quatro jogos, Vidigal assumiu que existe algum cansaço, mas realçou o mérito do caminho feito até aqui, especialmente na Taça de Portugal. "No campeonato, nos últimos jogos, não temos tido os melhores resultados, mas temos jogado bem e temos mantido a nossa identidade. O que temos feito até agora é mérito no nosso trabalho. O Benfica sabe que somos uma boa equipa, que somos um adversário forte e será um jogo bem disputado", prometeu o jogador estorilista.

Com três golos marcados esta época, um deles na Taça de Portugal, frente ao Rio Ave, André Vidigal não esconde que gostava de repetir a façanha frente ao Benfica, mas adverte que não é esse o seu principal foco. "Espero fazer um bom jogo e ajudar a equipa. É sempre um jogo especial, mas estou focado nas indicações do treinador e no trabalho coletivo, pois é nisso que o Estoril é forte. Se fizer golo ou assistência vai acontecer com naturalidade", concluiu o extremo.

O Estoril recebe na quinta feira o Benfica, em jogo da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, agendado para as 20:15, no Estádio António Coimbra da Mota.