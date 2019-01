Aylton Boa Morte perto de Inglaterra

Aylton Boa Morte pode deixar o Estoril já este mês para rumar a Inglaterra.sabe que o avançado, de 25 anos, é seguido por emblemas do Championship (segundo escalão) e que, inclusivamente, a SAD estorilista já rejeitou uma proposta pelo jogador.Os conhecimentos do tio de Aylton, Luís Boa Morte, no futebol inglês, podem ajudar na mudança. Além do interesse inglês, há também clubes da 1.ª Liga atentos às performances do extremo.Esta temporada, o avançado já foi utilizado em 21 encontros oficiais - 15 na 2.ª Liga, dois na Taça de Portugal e quatro na Allianz Cup -, tendo somado um total de 1.687 minutos.Aylton Boa Morte chegou ao Estoril em 2017/18, depois de ter dado nas vistas no Salgueiros, no Campeonato de Portugal. Viria a ser emprestado ao Cova da Piedade na segunda metade dessa temporada, mas o regresso ao emblema da Linha aconteceria no verão de 2018, tendo-se fixado como um dos jogadores mais utilizados por Luís Freire.