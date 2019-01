Bruno Baltazar confirmado como novo treinador do Estoril

O treinador Bruno Baltazar assumiu esta terça-feira o comando técnico do Estoril, na sequência da saída de Luís Freire, anunciou o clube que alinha na 2.ª Liga em nota publicada no site oficial, um nome já revelado por Record

Com passagens por Sintrense, Atlético, Casa Pia, Olhanense e os cipriotas do AEL Limassol e APOEL, o técnico, de 41 anos, mostrou-se confiante na obtenção do objetivo da subida ao primeiro escalão no final desta época.

"Chego ao Estoril com uma expectativa positiva e a um clube com aspirações claras desde o início da época. Venho com espírito de missão e empenhado para representar um clube histórico, de I Liga e que, apesar de estar a atravessar um momento menos bom e de estarmos conscientes das dificuldades, estamos focados para ajudar o clube a atingir o seu objetivo", afirmou.

Os estorilistas ocupam atualmente o quarto lugar da II Liga, com 30 pontos, já a oito e dez pontos, respetivamente, de Famalicão (38) e Paços de Ferreira (40), que estão destacados no topo da classificação. Para Bruno Baltazar, a margem de erro é "pouca", mas a 2.ª Liga é uma prova "com características muito específicas".

"Apesar de os dois primeiros classificados estarem bem posicionados, teremos com certeza uma segunda volta da competição muito competitiva, bem disputada, em que as equipas terão que trabalhar muito para obter os seus pontos. Sinto-me muito bem e estou muito otimista", frisou o técnico.

A acompanhar o novo treinador estorilista estão também os adjuntos Guilherme Ramos e Eddie Cardoso. O Estoril Praia soma nove vitórias, três empates e seis derrotas nos 18 jogos efetuados esta época na 2.ª Liga.