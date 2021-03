Bruno Pinheiro: «A haver um vencedor justo adequa-se perfeitamente ao Estoril»

Na conferência de imprensa após a vitória em Santa Maria da Feira contra um rival direto, Bruno Pinheiro salientou a importância da vitória e reconheceu a melhor entrada da equipa caseira: "ganhar era importante, obviamente. Acreditamos muito que quem joga melhor tem mais probabilidades de ganhar e por isso é que nos esforçamos imenso para jogar melhor do que os nossos adversários porque acreditamos que nos vai trazer vitórias. Hoje tivemos uma entrada muito complicada por culpa do Feirense, que se apresentou bem. Ganhou os duelos todos, foi sempre muito mais rápido e agressivo sobre a bola e acabou por nos criar dificuldades, embora não conseguindo criar oportunidades de golo".

Sobre o segundo tempo, o técnico falou sobre a mudança estratégica que permitiu aos estorilistas "controlarem o jogo": "na segunda parte alterámos estrategicamente a nossa organização defensiva e creio que resultou bem. Acabamos por controlar o jogo todo e aí sim existiram oportunidades claras de golo para o Estoril. Daí acho que a haver um vencedor justo adequa-se perfeitamente ao Estoril. Porque de facto fomos a equipa que conseguiu criar claras oportunidades de golo".

Com esta vitória, a quarta consecutiva, o Estoril atingiu um marco positivo que ainda não tinha alcançado esta época e interrompeu um bom momento do adversário, facto importante, como falou Bruno Pinheiro: "é muito importante continuar com vitórias. É a primeira vez durante a época que conseguimos quatro vitórias consecutivas para a liga. Fizemos um bom campeonato, mas a verdade é que éramos interrompidos. Fizemos sequências bem grandes sem perder, mas a ganhar é a primeira vez que chegamos às quatro vitórias seguidas. O Feirense, por exemplo, já ia com cinco vitórias consecutivas. Portanto, foi bom para cortar esse ritmo ao Feirense e ótimo para nos dar a um novo desafio e procurar a nossa quinta vitória.