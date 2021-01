Bruno Pinheiro assume qual é o adversário que quer encontrar na meia-final da Taça

Bruno Pinheiro saiu orgulhoso da sua equipa. "Acreditámos até o fim e, depois do empate, conseguimos uma vitória que não oferece contestação. Mesmo quando o jogo estava 0-0, acho que tivemos sempre mais ambição de chegar ao golo", referiu o técnico, que não escondeu a preferência para as meias-finais: "Preferia o Belenenses SAD, onde trabalhei muitos anos. É um clube que tenho no coração e adoraria encontrá-los na meia-final."