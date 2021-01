Bruno Pinheiro: «Até onde podemos ir? Não sei, queremos é ganhar o próximo jogo»

Depois do Boavista, o Estoril volta a eliminar uma equipa da Liga NOS na Taça de Portugal. A equipa canarinha, atual líder da 2.ª Liga, foi a Vila do Conde derrotar o Rio Ave por 2-1 e segue para os quartos-de-final, onde vai defrontar o Marítimo. No final do encontro, o técnico Bruno Pinheiro não escondeu a satisfação e deixou grandes elogios aos seus jogadores.





"É um dia de felicidade, mais até pelos jogadores do que para mim. Depois do que deram em campo e do que sofreram na segunda parte, a atitude que tiveram deixa-me extremamente feliz. Sofreram imenso para conseguir um bom resultado", afirmou, em conferência de imprensa."Desde o primeiro dia assumimos a postura de sermos competentes e competitivos. Os jogadores têm tido uma seriedade tremenda no trabalho e facilitam a vida de um treinador. Quando assim é, conseguem-se coisas muito boas, como hoje. Até onde podemos ir? Não sei, queremos é ganhar o próximo jogo", acrescentou o técnico."Não penso muito nisso, sinceramente. Sempre dissemos que era indiferente jogar em casa ou fora. Gostaríamos mais de jogar no nosso campo, mas a dificuldade seria sempre muita".