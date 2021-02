Bruno Pinheiro: «Benfica construiu um plantel de 100 milhões para jogar a Champions»

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, reconhece que o Benfica foi superior na derrota da formação da Linha por 3-1, na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.





"A eliminatória já era complicada antes de começar. Ainda há mais um joguinho e vamos tentar dar o nosso melhor, como fizemos hoje. Foi pena não termos chegado ao intervalo a ganhar, creio que seria um prémio justo para aquilo que sofremos na primeira parte. Não nos podemos esquecer que o Benfica construiu um plantel para a Champions League. Sinceramente acho que a grande dificuldade que o Estoril sentiu foi na capacidade dos duelos. O adversário é muito rápido, muito forte no choque. Ganha sempre a primeira e a segunda bola. Assim têm muito mais posse de bola do que nós e dificultam muito o jogo. Acho que o Benfica anulou a saída de bola por velocidade e força. Em termos táticos estivemos bem, mas faltaram outras coisas. Por isso é que há jogadores que custam milhões. Quando gastas 100 milhões num plantel para disputar a Champions é normal que esta diferença sobressaia", afirmou, à Sport TV.Ainda assim, o técnico estava orgulhoso dos seus jogadores e não deita a toalha ao chão para o encontro da 2ª mão."É esta atitude que caracteriza os jogadores do Estoril. São fantásticos. Nunca se entregaram. Estar a perder 3-1 contra o Benfica é muito difícil em termos mentais e eles aguentam-se até ao fim. Tentaram reduzir e quem sabe dar a volta. Estiveram fantásticos. Não posso pedir mais. Há mais um jogo e vamos tentar jogar para ganhar", concluiu.