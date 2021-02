Bruno Pinheiro: «Benfica tem 95 por cento de favoritismo mas terá de o provar em campo»

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, garante que não está preocupado com o atual moment dos canarinhos, que não vencem no segundo escalão há quatro jogos, e acredita que o Benfica vai tentar resolver a eliminatória já na Amoreira.





"Da nossa parte, estamos satisfeitos com o que a equipa produz. Quem acompanha o Estoril tem noção de que a equipa tem evoluído desde o início da época. A questão é que antes marcávamos mais golos e agora estamos a marcar menos, mas não estou preocupado com a produção da equipa", garantiu Bruno Pinheiro.O técnico dos canarinhos dá total favoritismo ao Benfica nesta eliminatória, "ser a duas mais favorece os mais fortes", disse, mas acredita que o Estoril pode continuar a surpreender, como fez nas eliminatórias anteriores."Não espero um Benfica fragilizado, longe disso. Vou tentar ser coerente, o Benfica é favorito como era o Rio Ave e o Marítimo. É favorito, aqui posso dizer que tem uns 95 por cento de hipóteses, mas vão ter de o mostrar em campo", rematou.