Bruno Pinheiro deve manter-se no comando técnico do Estoril

A noite de celebrações na Amoreira, com os festejos do regresso ao escalão principal, terminou com uma conferência de imprensa do treinador Bruno Pinheiro e do capitão Joãozinho. Uma das questões colocadas foi sobre a continuidade no Estoril e, tal como nas ocasiões anteriores, continuou a não abrir o jogo, embora quase o tenha feito. O técnico lembrou que a época ainda não terminou e que ainda há um título em jogo e, por isso, só depois será decidida a continuidade no clube.

Bruno Pinheiro tem dito sempre que mantém uma relação de confiança com a administração da SAD e, por isso, o acordo será fácil. Ou seja, voltou a não responder diretamente mas deu a entender, até pelos sorrisos na resposta, que vai comandar os canarinhos no escalão principal.