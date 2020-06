Bruno Pinheiro é o novo treinador do Estoril. O técnico, de 43 anos, estava há 4 anos a trabalhar na Federação do Qatar e atualmente orientava a seleção de sub-20 daqueles país. Em Portugal trabalhou principalmente nos escalões de formação do Belenenses e, antes de sair do país, treinou durante duas época o Eléctrico, no Campeonato de Portugal. Deve ser anunciado oficialmente pelo Estoril nas próximas horas.