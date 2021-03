Bruno Pinheiro: «Equipa de hoje era muito jovem mas soube dar conta do recado»

Após nova derrota com o Benfica, o Estoril diz 'adeus' à Taça de Portugal e Bruno Pinheiro reconheceu, no final da partida, que a terefa era complicada. Mesmo assim, o técnico dos canarinhos sublinhou a boa exibição da equipa perante um adversário que causou grande dificuldades.





"Dentro de uma realidade bem distinta, fizemos um jogo interessante. Não esperávamos outra coisa [forte pressão do Benfica]. Estão a jogar na sua casa. É a sua forma de jogar, tem um treinador com essa mentalidade e sinceramente acho muito bem. Tentámos sobreviver, jogar com as nossas armas e dentro disso foi um jogo conseguido", afirmou o técnico, na 'flash-interview', à Sport TV.Bruno Pinheiro recusou a ideia de ter poupado jogadores a pensar no jogo do campeonato, com o Feirense, preferindo destacar que optou por dar confiança a jovens que não têm sido tão utilizados mas serão importantes até ao final da época."Pensamos em nivelar cargas. A equipa de hoje era muito jovem mas soube dar conta do recado. A ideia é ter o plantel vivo, faltam 12 jogos para o campeonato e este jogo serviu para mostrar que contamos com todos e para prepará-los para o que aí vem", concluiu o treinador do Estoril.