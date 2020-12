Bruno Pinheiro: «Estavam famintos para marcar»

Bruno Pinheiro não poderia estar mais satisfeito com a exibição do Estoril e... com o desfecho da partida. "Merecemos porque controlámos o jogo. Não somos equipa de criar muitas ocasiões, mas as que criamos são muito boas e foi o que fizemos. Na primeira parte fomos pouco agressivos no último terço, mas na segunda eles estavam famintos para marcar", garantiu, concluindo: "Damos primazia a todos os jogos e gostamos muito de jogar de três em três dias, porque estamos preparados."