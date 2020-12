Bruno Pinheiro: «Estou triste pelo resultado, mas satisfeito pela postura»

"Triste pelo resultado, mas satisfeito pela postura". Foi assim que Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, resumiu a prestação da sua equipa na derrota (1-3) frente ao Sporting de Braga esta quinta-feira, em jogo dos quartos-de-final da Allianz Cup.





"Saio com uma sensação muito boa. Acho que fizemos um jogo muito competente, fomos competitivos. Sabemos a força do Sporting de Braga, é um dos grandes, mas, apesar das probabilidades contra nós em determinados momentos, conseguimos equilibrar e tornar o jogo interessante. Estou triste pelo resultado, mas satisfeito pela postura", afirmou o técnico da formação canarinha, em declarações à Sport TV."Tivemos todo o mérito [em jogar muitas vezes no meio campo adversário], é essa a nossa forma de jogar, é isso que nos caracteriza. Não fizemos tanto tempo como gostaríamos, se dependesse de nós estaríamos noventa minutos no meio campo adversário. Em certos períodos do jogo fizemos isso com qualidade. Andámos à volta da área do Sporting de Braga, nem sempre com a agressividade desejada na procura do golo, mas sabíamos que é difícil.""Esta forma de jogar exige coragem e, dentro da nossa área, qualquer erro pode pagar-se caro. Hoje, podíamos ter sofrido golo numa saída de bola. Mas a verdade é que essa forma de sair a jogar dá muito mais do que o que nos tira. Se hoje disputámos o jogo com o Sporting de Braga foi por força desta forma de jogar", concluiu.