Bruno Pinheiro parte sem medo para seguir em frente na Taça

O Estoril, líder da Liga Sabseg, tem oportunidade de mostrar o que vale diante de uma equipa do escalão principal, algo que não tira o sono a Bruno Pinheiro. Até porque o técnico, que admitiu “alguma incerteza” pela troca de treinador no Bessa, preparou este jogo com o Boavista da mesma forma.

“Não consigo ter mais motivação do que a que tenho diariamente. Metemos muito o foco no processo. É muito importante jogar mais e melhor do que o adversário. Queremos chegar ao fim do jogo e dizer que tivemos mais oportunidades. A partir daí, o resultado não é controlável”, explicou o treinador, que admite um prémio para o plantel. “Não está previsto nada, mas não fecho a porta! Temos o hábito saudável de festejar as vitórias de forma saborosa. Não fecho a porta a nada”, contou, lembrando que os jantares, em contexto de pandemia, estão ‘congelados’.

Já João Gamboa descomplicou a tarefa frente ao Boavista. “É normal haver motivação extra, mas não é o jogo da nossa vida. É mais um. Queremos manter a nossa ideia e vamos fazer por isso”, garantiu.