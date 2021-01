Bruno Pinheiro sem medos diante do Rio Ave

Concentrado num hotel perto do Porto, o Estoril preparou a eliminatória da Taça de Portugal com o Rio Ave com esperança de passar à fase seguinte. Na conferência de imprensa de antevisão, Bruno Pinheiro mostrou-se sem medo. "O Rio Ave é favorito, não só porque joga em casa mas também porque apresenta uma equipa que foi construída a pensar na Liga Europa, com muita qualidade individual. Esperamos que a nossa qualidade e organização de jogo possam aparecer em campo e nos deem o equilíbrio das operações", apontou, admitindo mexidas na equipa, a começar pela baliza: "Faremos cerca de cinco ou seis alterações em relação à equipa que habitualmente apresentamos. O Thiago é o único jogador que sabe que irá jogar. "