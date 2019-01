Chaby: «Ajudar a atingir a subida à 1.ª Liga»

Chaby foi oficialmente apresentado pelo Estoril, confirmando assim a notícia exclusiva de Record. O médio já trabalha na Amoreira, mas só ontem se tornou público que foi cedido pelo Sporting, até ao final da época. O próprio clube de Alvalade, em comunicado, anunciou que voltou a comprar parte do seu passe, ao Belenenses, e ficou com 90 por cento dos direitos do jogador. Aos 24 anos, Chaby chega à Amoreira pronto para mostrar que está em condições de ajudar os canarinhos. "Os meus objetivos passam por estar a 100 por cento fisicamente e ajudar o Estoril a atingir a subida à 1ª Liga. A ideia que tenho é a de um clube carismático, com bastantes presenças na 1ª Liga e participações na Liga Europa. Espero ajudar a atingir os objetivos, para estar onde merece, como histórico que é", afirmou Chaby.

Por ironia, o médio vai relançar a carreira no estádio onde, na época passada, sofreu uma lesão grave, após uma entrada de Bruno Gomes, ficando dois meses afastado dos relvados. Chaby espera jogar com regularidade para voltar a exibir-se a um nível próximo do que exibiu ao serviço do Belenenses.

Andrezinho encantado

Outro reforço anunciado pelo Estoril é Andrezinho, por época e meia. O médio, de 23 anos, rescindiu com o P. Ferreira e revelou-se satisfeito por chegar à Amoreira. "Quero integrar-me o mais rapidamente no plantel, mas penso que isso será fácil... O Estoril é o ideal para me relançar e voltar a ser feliz. É um clube com excelentes condições, muito boas instalações e no qual fui muito bem recebido", garante.