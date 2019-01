Chaby e Andrezinho para o meio-campo

O Estoril já está a preparar a 2ª volta e os primeiros reforços de inverno estão a chegar à Amoreira: Chaby (ex-Belenenses) e André Leal, conhecido por Andrezinho (ex-Paços de Ferreira). Os dois jogadores ainda não foram oficializados pela SAD, como de resto tem sido norma esta época, com os reforços a serem anunciados oficialmente só depois de assinarem contrato, algo que deve acontecer ainda hoje.Chaby já trabalhou ontem com o plantel canarinho, realizando o primeiro treino na Amoreira. O médio, de 24 anos, formado no Sporting, estava no Belenenses mas não teve muitas oportunidades esta época (fez apenas um jogo na 1ª Liga e dois na equipa de sub-23). Recorde-se que Chaby esteve lesionado com gravidade na época passada, curiosamente num lance no António Coimbra da Mota, ficando afastado dos relvados durante dois meses. Regressou só na última jornada da 1ª Liga. Agora, vai ser opção para o meio-campo de Luís Freire.Já Andrezinho deve realizar hoje os exames médicos e depois ser integrado no plantel. Tem 23 anos e é um médio organizador. Estava no Paços há sete temporadas, desde os juniores, e chegou a ser apontado como o novo Diogo Jota. Fez 69 jogos na 1ª Liga (marcou quatro golos), mas nas últimas épocas foi perdendo espaço, ao ponto de nesta época nunca ter sido aposta de Vítor Oliveira na 2ª Liga, jogando só nas Taças.O médio quer relançar a carreira na Amoreira e troca um candidato à subida por outro. Rescindiu ontem de manhã com o Paços e, segundo Record apurou, o Estoril está a tratar da inscrição na Liga para ter o médio disponível já em Famalicão, 2ª feira à noite, no jogo da 17ª jornada.