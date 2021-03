Chiquinho foi a figura na vitória (3-1) da equipa sub-23 do Estoril sobre o Marítimo, em jogo de atraso da 2.ª jornada da fase de apuramento de Campeão da Liga Revelação. O jovem avançado dos estorilistas brilhou com um hat trick (o segundo nos últimos três jogos), com um dos golos apontados de nota artística elevada.