Chiquinho: «É um orgulho ser falado para o Chelsea»

A mais recente videoconferência de imprensa do Estoril ficou marcada por uma autêntica reunião de juventude e talento, já que os canarinhos colocaram à disposição dos jornalistas, Chiquinho, Tote e Bernardo Vital, jogadores que renovaram os respetivos contratos recentemente._Dois deles já têm propostas para saltarem para patamares mais elevados e Chiquinho, um dos casos, não escondeu a felicidade de ser associado ao Chelsea.





"Neste momento só tenho de continuar a fazer o que gosto: jogar. Depois cabe ao meu empresário e ao clube decidirem o que é melhor para mim. Mas é um grande orgulho ser falado para o Chelsea", começou por dizer o extremo, de 20 anos, destacando o técnico Pedro Duarte: "Ele já me conhecia dos sub-23. Quando subiu, sentiu que a equipa precisava da minha criatividade e apostou em mim."Já Tote, que regressou de uma paragem de sete meses, viu a afirmação novamente travada. "É uma pena, mas estou recuperado e tenho de continuar a trabalhar para merecer um lugar", frisa o central, de 21 anos, complementado por Vital, companheiro em muitas batalhas:_"O caminho está a ser feito para chegar à equipa principal e, quem sabe, fazer dupla com o Tote."O diretor desportivo do Estoril, Pedro Alves, também marcou presença na videoconferência e destacou a mudança de estratégia. "Primeiro, estas renovações são a prova do talento e potencial destes jogadores, mas são também o afirmar de uma nova ideia que consiste numa ligação ainda mais forte entre a formação do clube e as equipas da SAD", frisou. Em relação à situação de Chiquinho, o dirigente é claro. "Ainda não houve propostas formais, fomos apenas abordados por scouts e agentes. Mas não vou esconder que o clube, hoje em dia, vive da rentabilização dos ativos", concluiu.