Costa-marfinense Lazare é reforço do Estoril

O médio Lazare, internacional sub-23 pela Costa do Marfim, é o mais recente reforço do Estoril para a temporada 2020/21, anunciou esta terça-feira emblema da 2.ª liga.

O jogador, de 22 anos, assinou contrato por uma época, sob cedência dos belgas do Charleroi, e já integrou o treino sob as ordens do treinador Bruno Pinheiro.

"Estou muito feliz por chegar a este projeto. O meu objetivo principal é ajudar a equipa do Estoril Praia a alcançar os seus objetivos. Encontrei excelentes condições e um grupo de trabalho muito forte", afirmou Lazare, em declarações ao sítio oficial do clube na Internet.

O plantel do Estoril conta já com outros 18 reforços oficialmente anunciados para a temporada 2020/21: João Carlos, Murilo Freitas, Igor Goularte, André Vidigal, Lucas Silva, Hugo Gomes, André Clóvis, Hugo Basto, Carles Soría, Nuno Macedo, Bruno Lourenço, Thiago Rodrigues, Volnei Feltes, Yakubu Aziz, João Gamboa, Rosier, Hodzic e José Valente.