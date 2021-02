Crespo ainda acredita na presença do Estoril no Jamor

Crespo elogiou a exibição do Estoril, apesar do desaire por 3-1, na receção ao Benfica, em jogo da primeira mão da Taça de Portugal. Apesar disso, o médio quando questionado se a eliminatória ainda está em aberto, mostrou que ainda sonha com a presença no Jamor.





"Seja contra quem for, o objectivo é sempre ganhar, o nosso foco é sempre fazer o nosso melhor. Não conseguimos fazer mais golos para levar a eliminatória com um melhor resultado para nós, mas temos de levantar a cabeça. A eliminatória ainda está em aberto. Claro que sim, nunca vamos abdicar e vamos jogar sempre para ganhar. Estamos cá para isso", salientou o jogador na flash interview à SporTv, onde enalteceu o valor do adversário:"Não posso dizer que falhámos. Jogámos contra uma grande equipa do nosso futebol. Temos é de dar valor a tudo o que fizemos. A nossa equipa nunca abdicou das suas ideias e fizemos o nosso melhor.", vincou