Danúbio Ribeiro reforça Estoril

O médio ofensivo brasileiro Danúbio Ribeiro, de 23 anos, é o mais recente reforço do Estoril Praia, por empréstimo do Grémio Anápolis, anunciou o clube da 2.ª Liga.Com uma passagem breve pela equipa B do FC Porto na época passada, na qual participou em 14 encontros, o jogador -- que pode alinhar também como avançado ou extremo - prometeu "muita raça dentro de campo" e a ambição de "dar a alegria de muitos golos" aos adeptos 'estorilistas'."Os meus objetivos são os mesmos do clube, enquanto jogador quero ganhar títulos e ajudar o Estoril a voltar ao lugar de onde não devia sair: a I Liga", afirmou Danúbio Ribeiro, em declarações ao site oficial do emblema da 'linha'.O 19º reforço do plantel comandado pelo treinador Luís Freire garantiu ainda ter sido bem recebido na Amoreira, elogiou o "ambiente diferente" e assumiu estar "muito feliz com a transferência para o Estoril.O Estoril Praia está no primeiro lugar da II Liga, com seis pontos nas duas primeiras jornadas, após vitórias sobre FC Porto B e Braga B.