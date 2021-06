Dois jogos fecham estágio do Estoril

O plantel do Estoril já tem datas para a pré-época 2021/22, que marca o regresso do clube da linha de Cascais ao escalão principal, e, por agora, tem apenas dois jogos marcados para as primeiras semanas de trabalho.

Os jogadores apresentam-se no Estádio António Coimbra da Mota no dia 24 deste mês, para iniciarem os exames médicos e testes físicos. Folgam no fim de semana e realizam o primeiro treino no dia 28, na Amoreira. A 2 de julho seguem para estágio, na zona de Guimarães, e por lá ficam até dia 11, um domingo. É precisamente nesse último dia no Minho que realizam dois jogos de preparação. De manhã frente ao Vizela, que também subiu à 1ª Liga, e durante a tarde diante do Penafiel, da Liga Sabseg. Após esse segundo jogo, que marca o final do estágio no Norte, o plantel regressa ao Estoril.