Estoril-Ac. Viseu, 3-1: Hat-trick de Roberto garante três pontos

O avançado português Roberto marcou este domingo os três golos da vitória caseira do Estoril frente ao Ac. Viseu, por 3-1, na 9.ª jornada da 2.ª Liga.Num desafio disputado no Estádio António Coimbra da Mota, o jogador de 30 anos foi a figura da tarde, ao marcar os três golos da formação orientada por Tiago Fernandes, que valeu a liderança isolada na classificação dos melhores marcadores, com oito tentos, e a ascensão do clube ao quarto lugar da prova, com 18 pontos, menos três do que o líder Farense.A fazer jus ao fator casa, os estorilistas começaram a pressionar os viseenses - que partiam para o jogo com a possibilidade de igualar o adversário em caso de triunfo - desde o primeiro minuto e só precisaram de 13 minutos para descobrir o caminho para o golo. Num belo pontapé de bicicleta, Roberto assinou o 1-0, conferindo classe e eficácia a um primeiro remate muito defeituoso de Tembeng de fora da área. Com a vantagem, tudo ficou ainda mais fácil para o Estoril três minutos depois: Tiago Almeida viu o cartão vermelho direto e deixou os viseenses reduzidos a 10 elementos.As circunstâncias abriam caminho à segunda vitória seguida dos canarinhos na 2.ª Liga e aos 35 minutos surgiu o segundo golo de Roberto, ao encostar ao segundo poste, após passe de Daniel Bragança. O domínio claro e inequívoco dos anfitriões castigava o Ac. Viseu, sem argumentos para ameaçar a baliza adversária com menos um jogador.Para a segunda parte, o técnico Rui Borges ainda lançou Latyr e João Mário, mas seria o Estoril a marcar novamente, aos 51', por intermédio do suspeito do costume, Roberto, desta feita num cabeceamento perfeito em resposta a um cruzamento de Gonçalo Santos. Os três golos acabaram por ditar um abrandamento do Estoril, que assim deu espaço suficiente aos viseenses para reduzirem para 3-1, aos 55', graças a Jean Patric, com um desvio a um passe de Lucas desde o flanco esquerdo.Os forasteiros tentaram então salvar a face e pressionaram até ao fim em busca de mais golos, mas sem sucesso, confirmando o 3-1 final no marcador.2-0.1-0, Roberto, 13 minutos.2-0, Roberto, 35.3-0, Roberto, 51.3-1, Jean Patric, 55.Dani Figueira, Hugo Firmino, Lucas Áfrico, Valente, Ruben Belima, Tembeng, Gonçalo Santos (Duarte, 58'), Daniel Bragança, Matheus Índio (Miguel Crespo, 68'), Juninho (Careca, 74') e Roberto.António Filipe, Duarte, Rafael Barbosa, Careca, Philipe Maia, Miguel Crespo e Simão.Tiago Fernandes.Janota, Tiago Almeida, Steven, Mathaus, Lucas, Fernando Ferreira (Luisinho, 68'), Zimbabwe, Jean Patric, João Oliveira, Bruno (Latyr, 46') e Carter (João Mário, 46').Ricardo Fernandes, João Mário, Bruno Loureiro, Latyr, Filipe Soares, Facundo Batista e Luisinho.Rui Borges.Fábio Melo (AF Porto).Cartão amarelo para Zimbabwe (30'), Carter (33'), Lucas Áfrico (63') e Hugo Firmino (80'). Cartão vermelho direto para Tiago Almeida (16') e Daniel Bragança (90+1').Cerca de 800 espetadores.