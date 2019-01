Estoril anuncia chegada do extremo Rubén Belima

O extremo espanhol Rubén Belima, de 26 anos, foi esta segunda-feira anunciado como o novo reforço do Estoril, atual 5.º classificado da 2.ª Liga.Proveniente dos eslovenos do NK Domzale, Rubén Belima conta com experiência no futebol português, depois de ter representado na época passada o Leixões em 24 jogos do segundo escalão, além de ter feito a sua formação no Real Madrid e no Fútbol Clube Torrevieja."Venho para trabalhar forte, mostrar o meu melhor nível enquanto jogador e tentar ajudar o Estoril da melhor forma possível. Venho para uma equipa de 1.ª Liga, com boas condições de trabalho, e que será muito bom para mim. Espero crescer e evoluir para estar à altura da equipa e do clube", afirmou o jogador, que também tem nacionalidade pela Guiné Equatorial.O futebolista é a quarta contratação dos estorilistas nesta reabertura do mercado, na sequência das chegadas de Ibrahim Koneh, Chaby e Andrezinho, e enalteceu a forma positiva como foi acolhido no clube da linha."Fui muito bem recebido e não me admira, pois o meu amigo Javier Balboa já me tinha falado muito bem do Estoril e da sua estrutura. Estou muito feliz, espero poder jogar e conseguir dar o melhor de mim. Venho com a intenção de jogar o mais rápido possível, pois é a melhor forma de me adaptar e conhecer os meus companheiros", sentenciou.O Estoril procura o regresso à primeira divisão nesta temporada, mas ocupa apenas o quinto posto da 2.ª Liga, com 30 pontos em 18 jogos, já algo distante do líder Paços de Ferreira, com 40, e do 'vice' Famalicão, com 38.