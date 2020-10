Estoril apela à união dos clubes para o regresso dos adeptos aos estádios

O Estoril apelou este domingo à união dos clubes para a defesa dos seus interesses, nomeadamente no regresso dos adeptos aos estádios da I e II Ligas, sem público devido à pandemia de covid-19.

Com a mensagem "Futebol somos todos" na camisola da equipa principal no jogo deste domingo frente ao Benfica B (vitória por 1-0, em jogo da quinta jornada da II Liga), o clube deu continuidade à sua campanha de defesa da entrada de adeptos nos recintos desportivos e a SAD estorilista vincou a importância de mostrar a unidade da 'indústria' do futebol.

"Só com união entre os clubes e com a defesa, a uma só voz, dos nossos direitos conseguimos progredir e alcançar os nossos objetivos", afirmou o presidente da SAD, Jeffrey Saunders, em declarações citadas numa nota enviada às redações.

"Neste tema do regresso dos adeptos ao estádio, como noutros de grande importância que certamente se seguirão, é essencial demonstrarmos que a Liga é composta por um conjunto unido de clubes - de diferente dimensão mas igual importância - que se farão sempre ouvir na defesa dos seus interesses. Que ninguém tenha dúvidas, futebol somos todos", sentenciou o dirigente estorilista.

A retoma da presença de público nos estádios começou este sábado a ser testada, após acordo entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Direção-Geral da Saúde (DGS), no jogo da terceira jornada da I Liga entre o Santa Clara e o Gil Vicente, que contou com cerca de 1.000 adeptos no recinto do emblema açoriano e terminou com um empate a zero.

Paralelamente, os jogos entre Académico de Viseu e Académica, agendado para 08 de outubro, e entre Feirense e Desportivo de Chaves, marcado para 15 de outubro, serão monitorizados por um grupo de acompanhamento criado entre a DGS, LPFP e o pneumologista consultor da LPFP Filipe Froes. Serão ainda alvo de teste com público os dois jogos da seleção portuguesa com Espanha (na quarta-feira) e Suécia (14 de outubro).