Estoril assegura empréstimo de João Mendes até final da temporada

O Estoril Praia, líder da II Liga de futebol, garantiu hoje junto do primodivisionário Tondela o empréstimo até ao final desta temporada do médio português João Mendes, de 26 anos.

No último dia da reabertura do mercado de transferências, o 'clube da Linha' formalizou a sua única contratação até ao momento neste período, reforçando o setor intermédio do plantel orientado pelo treinador Bruno Pinheiro.

O jogador participou em apenas sete partidas pelos beirões em 2020/21, das quais seis na I Liga e uma na Taça de Portugal, onde apontou o seu único golo da época.

Formado no Leixões, João Mendes conta ainda com passagens por Académica, Oliveirense, Operário Lagoa, AD Nogueirense, CD Gouveia e Gondomar.