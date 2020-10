Estoril assina acordo de cooperação com Faculdade de Motricidade Humana

A SAD do Estoril Praia assinou um protocolo de cooperação com a Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, com vista ao aproveitamento das potencialidades científicas, técnicas e humanas, de ambas as entidades.





O acordo entre o atual 2º classificado da Liga Pro, em igualdade pontual com o líder Mafra, é válido para a presente temporada e permite "a partilha de dados científicos e de equipamentos com vista a potenciar a investigação e o rendimento desportivo", anunciou o clube da Amoreira.Jeff Saunders, presidente da SAD do Estoril Praia comentou o acordo: "A associação do desporto ao conhecimento científico é fundamental para potenciar o rendimento individual e coletivo das nossas equipas. Temos apostado em projetos científicos e tecnológicos que permitam melhorar a performance física e psicológica dos atletas."Já Luís Sardinha, presidente da Faculdade de Motricidade Humana, comentou: "É uma grande honra para a nossa instituição celebrar este protocolo com o Estoril Praia. É uma iniciativa que se inscreve na matriz da nossa Escola de formação: formar alunos que sejam competentes para o desenvolvimento de uma profissão, neste caso na preparação desportiva no futebol."