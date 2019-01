Estoril contrata avançado ao Palmeiras

O avançado brasileiro Yan Souza foi contratado pelo Estoril ao Palmeiras antes do encerramento do mercado de transferências, anunciou na quinta-feira o quarto classificado da Segunda Liga, em nota publicada no site oficial.O jogador, de 20 anos, manifestou a sua confiança na capacidade da equipa comandada pelo treinador Bruno Baltazar para alcançar o objetivo de subida à primeira divisão."Saio do Brasil com o intuito de ajudar a colocar o Estoril Praia de volta à principal liga de Portugal. Sei que é um clube que costuma receber muito bem os jogadores brasileiros e que com certeza me ajudará na adaptação ao futebol europeu. Espero corresponder a toda confiança da direção e, como disse, ajudar a levar a equipa de volta ao escalão principal", frisou.Yan Souza junta-se a Gilson Costa, Kenji Gorré, Miguel Rodrigues, Rubén Belima, Ibra Koneh, Andrezinho e Chaby no lote de contratações dos 'estorilistas' para atacar a segunda metade da temporada.