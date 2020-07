Estoril e Bombeiros de Cascais oferecem ambulâncias a cidade guineense

O Estoril anunciou, esta segunda-feira, que vai oferecer, em colaboração com os Bombeiros de Cascais e o Grupo Sousa, duas ambulâncias e uma viatura de comando à cidade de Bolama, na Guiné-Bissau, cidade-irmã de Cascais.

"Estou muito feliz por termos conseguido juntar estes dois parceiros, os Bombeiros de Cascais e o Grupo Sousa, o maior armador nacional, para mais uma iniciativa solidária destinada a Bolama, cidade-irmã de Cascais e onde temos um clube-irmão, sabendo que será um contributo muito importante para aquela região com quem temos uma relação muito próxima", salientou o presidente do Estoril Praia, Alexandre Faria.

"Os Bombeiros de Cascais mantêm um espírito de colaboração e parceria com diversas entidades, e em especial com o Estoril Praia, que tem revelado uma responsabilidade solidária muito significativa tanto em Portugal como noutros países", afirmou o presidente dos Bombeiros Voluntários de Cascais, Rui Rama da Silva, que ofereceram as viaturas.

A cerimónia de assinatura da oferta decorre na terça-feira e está previsto que no dia 28 deste mês as duas ambulâncias e a viatura todo-o-terreno partam rumo a Bolama.

"É com muito gosto que o Grupo Sousa se associa a este projeto, contribuindo para melhorar as condições de acesso aos serviços de saúde pela população de Bolama, na Guiné-Bissau, país onde operamos regularmente com os nossos navios, e onde assumimos também, com total entrega e em parceria, a nossa missão de responsabilidade social", declarou o administrador do Grupo Sousa Pedro Amaral Frazão.

