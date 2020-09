Estoril exige público

O Estoril entrou ontem em campo frente ao Arouca com uma mensagem bem explícita na camisola de jogo: “Emoção é no estádio!”. Esta é uma campanha inovadora dos canarinhos, que apelam ao regresso dos adeptos às bancadas o mais rápido possível, em segurança e respeitando todas as medidas impostas pela Direção-Geral da Saúde.

“Numa altura de grandes desafios e em que é necessário procurar formas criativas de nos adaptarmos a esta nova normalidade, acreditamos que os adeptos de futebol merecem poder voltar a sentir, ao vivo, as emoções do jogo e que é possível encontrarmos soluções seguras que viabilizem este desejo de todos”, começou por dizer Jeffrey Saunders, presidente da SAD do Estoril, acrescentando: “Lançámos esta iniciativa para tentar sensibilizar as autoridades competentes da importância que os adeptos têm para este desporto e para demonstrar a nossa vontade em contribuir para encontrarmos o caminho que permita voltar a ter público nos estádios em segurança.”