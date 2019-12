Estoril garante empréstimo do defesa Lucas Cunha

O Estoril anunciou esta segunda-feira a chegada por empréstimo, até ao final da presente temporada, do defesa Lucas Cunha.

O jogador brasileiro, de 22 anos, integrava o plantel do Sp. Braga, emblema ao qual chegou para fazer a fase final da sua formação e representar a equipa B na época 2014/15.

Esta época, sob o comando do técnico Ricardo Sá Pinto, participou em apenas três partidas da equipa principal: duas no campeonato e outra na Liga Europa.

Lucas Cunha é, assim, o primeiro reforço no 'mercado de inverno' do Estoril e vem aumentar o leque de opções do treinador Tiago Fernandes para o eixo central da defesa dos 'canarinhos', que ocupam o sétimo lugar, com 22 pontos em 14 jornadas, já a 11 do líder Farense e a nove do 'vice' Nacional.