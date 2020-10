Estoril garante ter condições de segurança para receber adeptos

O Estoril assegurou este sábado ter condições de segurança sanitária para receber adeptos no Estádio António Coimbra da Mota para os jogos da equipa principal na Liga Pro, apesar da pandemia de covid-19.

Num vídeo divulgado nas suas redes sociais - sob o lema "Nós sentimo-nos seguros no ACM" e no qual se veem adeptos estorilistas a chegarem ao estádio com máscara, desinfetarem as mãos à entrada e sentados nas bancadas com várias cadeiras de distância -, o clube vincou novamente a sua disponibilidade para poder ter público no recinto.

A mensagem ganha especial relevo numa altura em que a Direção-Geral da Saúde (DGS) abriu a porta a testes com adeptos no segundo escalão, segundo o anúncio feito na sexta-feira pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Os jogos entre Académico de Viseu e Académica, agendado para 08 de outubro, e entre Feirense e Desportivo de Chaves, marcado para 15 de outubro, serão monitorizados por um grupo de acompanhamento criado entre a DGS, LPFP e o pneumologista consultor da LPFP Filipe Froes.

Estes dois desafios, referentes à primeira jornada da 2.ª Liga e que foram adiados devidos a casos de covid-19, juntam-se ao jogo de hoje entre o Santa Clara e o Gil Vicente, da I Liga, que terminou empatado 0-0, e aos dois jogos da seleção portuguesa com Espanha (na quarta-feira) e Suécia (14 de outubro) no grupo de testes-piloto.

Portugal contabiliza pelo menos 1.995 mortos associados à covid-19 em 78.247 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da DGS.